Superguidatv.it - Belen Rodriguez, il padre Gustavo torna a casa, dopo le ustioni: la reazione

Il papà delle sorelle-modellee Cecilia, èto ail ricovero subito per leriportate in seguito ad un incidente avvenuto in un capannone di Gallarate. Cecilia e la madre Veronica Cozzani hanno pubblicato via social un filmato che immortalaall’uscita dall’ospedale Niguarda, mentreha condiviso una foto che correda una dolce dedica per lui.fa rientro al’incidentel’incidente di Gallarate (Varese) e leriportate per effetto dell’incendio esploso in un capannone,fa rientro a, all’uscita dall’ospedale presso cui veniva recentemente ricoverato. E ad annunciare il suo ricongiungimento alla famiglia è ora la moglie Veronica Cozzani, pubblicando a mezzo social un video che immortalamentre esce dalla struttura dov’è avvenuto il ricovero d’urgenza del 6 dicembre 2024.