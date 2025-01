Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring tosto. Successo sulla Pieffe Firenze

Le5442LE: Capodagli 7, Caredio, Dianda 2, Tessaro 7, Morettini 2, Rapè 4, Valentino 4, Masini 4, Chiti 10, Maffei 7, Michelotti 7, Papa. All.: Ferretti.: Bellandi, Pasqualetti ne, Calviani, Rossi 6, Salvetti 7, Filoni 7, Torricini 4, Tenerani 3, Ceccanti 13, De Luca 2. All.: Corsini. Arbitri: Vumbaca die Natale di Calcinaia. Note: parziali 17-12, 28-30, 45-33. LUCCA -casalingo per ilLeche si aggiudica la sfida contro, uno dei roster migliori del campionato e si riprende il terzo posto in classifica. Partono meglio le fiorentine con Ceccanti dalla media e due triple di Filoni; le biancorosse rispondono con Capodagli, Michelotti ed un libero di Tessaro. E’ un bel match combattuto, con Ceccanti che ci prova dalla lunetta ed ancora Capodagli in penetrazione per il 7-9.