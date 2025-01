Oasport.it - Tour de Ski 2025 oggi in tv, scalata Cermis: orari, programma, streaming

: l’ultimo obiettivo, l’ultima volta, l’ultima sfida. Ilde Ski finisce qui, e se tra gli uomini l’esito è ormai scontato per la vetta, con un solo nome chiamato Klaebo, al femminile le cose sono molto diverse e decisamente più foriere di combattività, anche se ormai è un discorso tutto norvegese Johaug-Slind.Per l’Italia un motivo d’interesse ancora c’è: la possibile rincorsa al podio di Federico Pellegrino, che ha meno di mezzo minuto da recuperare sulla terza posizione attualmente appannaggio dell’accoppiata Moseby-Vermuelen. Sarebbe un’impresa praticamente epocale per il fondo italiano, dal momento che nelle 19 (con questa) edizioni dell’evento a tappe solo Giorgio Di Centa è riuscito, nel 2008, a collocarsi sul podio.Le gare didella Val di Fiemme delde Ski 2024 saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 (tutto) e RaiSport (solo uomini) secondo lazione di seguito indicata.