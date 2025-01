Tecnologia rendere l’IA meno energivora grazie a innovativi nanocristalli

Leggi su Ildenaro.it

a degliè possibilel‘Intelligenza Artificiale (IA) e l’elaborazione dati in generale più efficiente dal punto di vista energetico. E’ quanto emerge da uno studio guidato dall’Oregon State University e pubblicato su Nature Photonics. “Le straordinarie capacita’ di commutazione e memoria di questi– ha affermato Artiom Skripka, primo autore della nuova ricerca – potrebbero un giorno diventare parte integrante dell’informatica ottica, un modo per elaborare e archiviare rapidamente le informazioni utilizzando particelle luminose, che viaggiano piu’ velocemente di qualsiasi cosa nell’universo”. Skripka e i suoi colleghi hanno studiatocomposti da potassio, cloro e piombo e potenziati con neodimio. Di per loro, inon interagiscono con la luce; tuttavia, come ospiti, consentono agli ioni al neodimio di gestire i segnali luminosi in modo piu’ efficiente, rendendoli utili per l’optoelettronica, lalaser e altre applicazioni ottiche.