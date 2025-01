Sport.quotidiano.net - Roma-Lazio, è il 184° derby della Capitale. Le probabili formazioni e dove vederlo in tv

4 gennaio 2025 – Modi di vivere agli antipodi, modi di vedere il calcio completamente diversi, colori differenti e due fedi incrollabili. Ogniè una sfida per la supremazia cittadina, uno scontro di bandiere che di solito rappresenta i due volti di una città. Da una parte la spondanista del Tevere, fortesua Lupa, dei colori giallo e rosso, come solidi scudi per una stagione cominciata tra mille difficoltà e a caccia di acque quiete per il proprio futuro. Dall'altra parte la riva laziale del fiume, un'Aquila capace di portare lo scudo a tinte bianche e celesti sempre più in alto, sotto la guida di un allenatore nuovo, ma ambizioso e capace, il quale ha costruito nelle settimane una squadra coraggiosa e divertente. Laha bisogno di vincere per allontanare definitivamente la zona rossa, ladeve trovare i tre punti, per restare a contatto con le zone nobiligraduatoria.