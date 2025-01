Ilrestodelcarlino.it - Lucia e Diego: chi erano le due vittime dell’incidente di Ancona

, 5 gennaio 2025 – Non solo l’amore che li legava. Vent’anni di fidanzamento a Santo Stefano scorso, un matrimonio solido e celebrato 11 anni fa. E un figlio che adoravano, di appena 10 anni. Perché nella vita diManfredi eDuca, coniugi di Fabriano, c’era anche l’amore per un lavoro comune: servire e prendersi cura del prossimo. Lei, neurologa 40enne della Clinica medica dell’ospedale di Torrette. Lui, quasi coetaneo e autista del 118 a Perugia. Uniti, sempre. E anche in quell’ultimo viaggio che li avrebbe dovuti portare a lavoro, ieri mattina. La vita s’è fermata a un incrocio di via Esino, angolo con via Aso, nel quartiere Torrette a nord di, a causa di una carambola tra tre auto che ha ucciso entrambi. Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle otto. I coniugiappena usciti dalla casa che avevano nel quartiere.