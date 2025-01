Ilrestodelcarlino.it - Lite degenera dal barbiere: uomo ferito a coltellate

Fermo, 5 gennaio 2025 – Prima l’attesa, che secondo il cliente sarebbe stata troppo lunga, poi il servizio non considerato soddisfacente e infine la rissa a colpi di coltello e rasoio finita nel sangue. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri dale tra i feriti c’è anche un fermano di 45 anni che, intervenuto per sedare gli animi, ha rimediato un fendente che lo ha fatto finire in ospedale. Il drammatico episodio si è consumato nella periferia di Roma dove il 45enne si era recato per trascorrere le feste insieme alla famiglia a casa di alcuni parenti del luogo. L’, nella mattinata, ha deciso di raggiungere una barbieria del posto e, mentre stava attendendo il suo turno, ha assistito allatra un dipendente dell’esercizio e il cliente, insoddisfatto per l’attesa troppo lunga, a suo dire, e per il servizio offerto in quel negozio dove si era recato per farsi la barba.