Ilnapolista.it - Il talento di De Zerbi è anche nel suo staff tecnico: «Loro sono migliori di me» (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Ildel Marsiglia Roberto De, oltre alle sue doti d’allenatore, può contare su unosolido che trascina con sé sin dai suoi esordi. Inoltre, ha elogiato tutti coche lavorano a stretto contatto con lui, rendendoli protagonisti dei successi raggiunti con i suoi club.Ildi Denel suo: «di me»racconta:Deè sempre un protagonista delle sessioni di allenamento. Ma l’italiano non è l’unico la cui voce scandisce il ritmo della vita quotidiana del Marsiglia. «Il mioè migliore di me, perché voglio circondarmi deiprofessionisti. Siamo un tutt’uno, sempre insieme», ha dichiarato. In Inghilterra, vivevano molto vicini e spesso si incontravano a casa dell’allenatore.Tra dic’è Giovanni Rossi, colsin dai tempi di Sassuolo:Presenza discreta a bordo campo, Rossi non fa parte delloin senso stretto, lui che è ufficialmente un “advisor”, ma è arrivato con De