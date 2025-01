Lortica.it - Il rapimento

Di solito è di notte, o al calar della sera, che arrivano gli extraterrestri. A volte gli UFO si vedono anche di giorno, ma esistono davvero?!Personalmente potrei raccontarvi un episodio che mi è accaduto. Riposavo tranquillo, immerso nei miei sogni ancestrali, quando, di primo mattino, un tremolio violento e incessante mi svegliò di soprassalto.Fuori di casa, una forza incommensurabile mi risucchiò. Fortunatamente riuscii ad ancorare una “gomena” al mio dolce giaciglio, ma non bastò!Era come sciare sulla neve bagnata: mi sentivo trascinare, accecato da un bagliore infuocato. Quando riaprii gli occhi, mi ritrovai sospeso come su un tappeto volante, tra due colonne piegate. Pian piano presi coscienza della presenza di un essere grigio, con una sorta di turbantino in testa, simile a una crocchia minuta.