Frattesi, una suggestione per la permanenza all'Inter? Il ragionamento

Davidenon è certo di restarenella prossima stagione. Il centrocampista italiano, seguito con interesse dalla Roma, potrebbe “reinventarsi” in nerazzurro per evitare l’ipotesi dell’addio.IL PUNTO – Davidenon è ancora riuscito a trovare la dimensione da lui auspicata nell’Inter di Simone Inzaghi. Il calciatore ex Sassuolo, che si esalta nel sistema di gioco predisposto da Luciano Spalletti nella Nazionale italiana, è dotato di caratteristiche che non si sposano in maniera ideale con i principi di gioco propri del tecnico piacentino. A ciò si aggiunge la presenza di un titolare di livello internazionale, come Nicolò Barella, che complica i discorsi in merito a un maggiore impiego diin nerazzurro.Perché il futuro di Mkhitaryan può intrecciarsi con quello diPOSSIBILE SOLUZIONE – In questo contesto, si moltiplicano le voci di un malumore del centrocampista italiano a causa del suo minutaggio