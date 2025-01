Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Reijnders: “Con Conceicao più aggressivi. Domani…”

Leggi su Pianetamilan.it

Tijjani, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Mediaset' alla vigilia divalido per la finale della Supercoppa Italiana 2025 in programma domani, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le dichiarazioni del centrocampista olandese del. Sul: "E' una bella partita da giocare, dobbiamo fare di tutto per conquistare la Supercoppa e si pensiamo alla partita di domani". Pronto a diventare Power? "Devo farlo in ogni partita e domani devo giocare come voglio sempre, e aiutare la squadra creando occasioni per i nostri attaccanti o segnare". Si può battere l'? "Si, abbiamo dimostrato cosa possiamo raggiungere nell'ultimo scontro. Domani non sarà diverso e non dobbiamo avere parere.? Siamo più