Crimea mari e spiagge inondati dal petrolio | Costretti a pulire a mani nude

La preoccupazione cresce dopo che, il 15 dicembre, due petroliere sono state danneggiate da una tempesta, causando il rilascio di migliaia di tonnellate diin mare. Putin ha definito la situazione un “disastro ambientale”.«Attualmente, i volontari stanno raccogliendo la sabbia contaminata e la stanno spostando in sacchi da un luogo, dove compromette il terreno, a un altro, continuando a inquinarlo. A Voskresenskaya, per esempio, i camion hanno scaricato i sacchi poco distanti dalle abitazioni. Ho anche appreso che situazioni simili si verificano nei pressi della città di Primorsky, dove i sacchi sono stati lasciati vicino alla riserva naturale di Tamano-Zaporozhsky, habitat invernale per diverse specie di uccelli».Sono trascorsi tre giorni da quando le autorità locali hanno segnalato la presenza dial largo delle coste di Sebastopoli, in, proveniente da due petroliere russe danneggiate durante una tempesta il mese scorso.