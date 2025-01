Ilfattoquotidiano.it - Andrew Garfield: “Dopo la morte di mia madre stavo per sprofondare nell’abisso. Un film mi ha salvato. Tutto muore e tutto si perde, dobbiamo farci i conti”

è uno degli attori più amati di Hollywood e in una lunga intervista a W Magazine ha parlato anche di un dolore profondo. “Quando è morta miaero nel bel mezzo di un periodo di profonda riflessione e analisi delle cose nella mia vita. – ha affermato – Guardando indietro, guardando avanti come una persona di 40 anni che conosce la perdita in un modo molto intimo. Non avevo risposte eper. Poi è arrivata una melodia e un conforto sotto forma di. Era la sceneggiatura di “We Live in Time-il tempo che abbiamo”. Mi ha colpito perché parlava della brevità e sacralità della vita e della forza di vivere con coraggio, audacia e vulnerabilità di fronte all’inevitabile avversario più grande.sifare icon questo semplice fatto”.