Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2025 ore 07:30

DEL 4 GENNAIO ORE 07.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO CIRCONE REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA, NON CI SONO INFATTI CRITICITÀ DA SEGNALARE.PRUDENZA, TUTTAVIA SULLA A1-NAPOLI TRA COLLEFERRO E CEPRANO PER LA PRESENZA DI NEBBIA.NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE AÈ ANCORA ATTIVO, E LO SARÀ SINO AL 6 GENNAIO, IL PIANO TRASPORTI NATALIZIO CON 3 LINEE BUS GRATUITE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO; SI TRATTA DELLE LINEE FREE 1, FREE 2 E 100, IN SERVIZIO TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 21. MA PER TUTTI I DETTAGLI POTETE VISITARE IL NOSTRO SITO O LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ.CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA FL7-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE è RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A SEZZENO.