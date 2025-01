Formiche.net - Vi racconto Rosita Missoni, icona del Made in Italy. Il ritratto di Atelli

Leggi su Formiche.net

Con, vedova di Ottavio (detto Tai), scomparsa a inizio 2025, se ne va una protagonista del migliorine, in particolare, dell’industria italiana della moda degli ultimi 60 anni. Una storia formidabile, la loro. Fatta di irripetibilità e di unicità. Irripetibile, anzitutto per le provenienze. Ottavionasce italiano a Ragusa nel 1921, poi si trasferisce e cresce a Zara, ultimo lembo di Dalmazia rimasto integrato nel territorio del Regno d’Italia sino alla fine della Seconda guerra mondiale.A Zara, assorbe e assimila atmosfere e colori di un confine detto orientale non per caso, e dopo l’incontro con la sedicenne– fortuito, narrano le cronache, mentre lui, formatosi nelle fila della società Ginnastica Zara, partecipa alla spedizione azzurra alle Olimpiadi del ’48, a Londra, dove si qualifica per la finale nei 400 ostacoli – trasfonde il vissuto di una parabola davvero rara (dalla prigionia dopo la cattura ad El Alamein sino alle serate milanesi con Gianni Brera, Mario Soldati, Sandra Mondaini, e il circuito del Bertoldo) in particolari capi di maglieria, che velocemente si impongono all’attenzione generale e iniziano a fare il giro del mondo.