Oasport.it - Slittino: quarto posto per Voetter/Oberhofer a Sigulda, vincono Egle/Kipp

Leggi su Oasport.it

Quarta gara stagionale, terza volta ai piedi del podio per Andreae Marion. Non riescono ancora a centrare la top-3 le attesissime azzurre nel doppio femminile della Coppa del Mondo disu pista artificiale, che devono fermarsi a pochissimi millesimi anche in quel di.A portarsi a casa la vittoria sono ancora le austriache Selinae Lara, che si erano già imposte nelle ultime due prove di Igls e Oberhof. 1’24”483 il tempo per loro che volano al comando della classifica di Coppa, sfruttando anche la controprestazione delle tedesche Rosenthal/Degenhardt, solo seste.Completano il podio le americane Forgan/Kirby, seconde a 116 millesimi, e le padrone di casa lettoni Robezniece/Bogdanova, terze a 411 millesimi. Come detto,si fermano ai piedi del podio: soli 42 millesimi dalla top-3.