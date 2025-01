Thesocialpost.it - Sinner si allena col figlio del campione e Kyrgios impazzisce ancora: sempre peggio!

Il 2025 di Jannikinizia con unmento sotto i riflettori. Il numero uno al mondo ha scelto la Rod Laver Arena, il luogo che lo ha visto trionfare all’Australian Open lo scorso anno, per una sessione speciale. Al suo fianco, non un semplice sparring partner, ma Cruz Hewitt,d’arte e promettente talento del tennis australiano. Cruz è infatti ildi Lleyton Hewitt, leggenda del tennis e attuale capitano della squadra di Davis.L’mento notturno trae il 16ennedi Hewitt ha generato grande interesse mediatico, anche grazie alle immagini condivise sui social dal giovane tennista. Scatti che non hanno tardato a far il giro del mondo, suscitando anche la reazione rabbiosa da parte del solito Nick, che non ha mancato di lanciare le sue solite provocazioni.