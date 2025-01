Oasport.it - Sci alpino, a rischio la carriera di Cyprien Sarrazin: scettici i medici francesi

Leggi su Oasport.it

Il discesista franceseè tornato in Francia, ed è stato trasferito a Lione, dove lo attende una lunga riabilitazione dopo la terribile caduta patita in prova a Bormio: la FFS, Federazione Francese di Sci, ha annunciato che la stagione del transè da ritenersi conclusa, ma sono ben altre, ad ascoltare le parole dei, le sfide che attendono l’atleta.Il medico della Francia, Stéphane Bulle, ha spiegato in conferenza stampa, come rilanciato dall’ANSA: “Stiamo parlando di mesi, non di settimane. Sta bene, ma è ancora molto stanco e ha difficoltà a comunicare. È sollevato per il fatto di essere tornato in Francia ed è pienamente consapevole di ciò che gli è successo“.Bulle ha sottolineato le ottime cure ricevute daall’ospedale di Sondalo: “Un trattamento di ottima qualità, soffriva di un ematoma intracranico acuto.