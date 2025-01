Ilnapolista.it - Il Tottenham si fa rimontare dal Newcastle, Postecoglou: «Siamo stati eccezionali, sono orgoglioso dei miei»

Angea Tnt Sport ha parlato dopo la sconfitta del suocontro ilper 2-1 in rimonta. Aveva infatti segnato prima la squadra di casa con Solanke al quarto minuto di gioco, poiarrivate le reti di Gordon e Isak per gli ospiti.dopo la sconfitta: «deigiocatori,»Nonostante ciò, il tecnico sembra essere fiero della prestazione dei suoi:«estremamentedeigiocatori.considerando la situazione in cui ci troviamo diversi infortuni, ndr. Meritavamo di vincere. Vorrei delle spiegazioni dall’arbitro per alcuni episodi.delusi perché avremmo potuto vincere, se la direzione di gara fosse stata equa per entrambe le squadre. Se guardassimo solo come abbiamo giocato, avremmo vinto.