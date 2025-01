Sport.quotidiano.net - Il Bologna cede i due Karlsson

, 4 gennaio 2025 – C’eravamo tanto amati, ma per poco in realtà, giusto dopo quell’illusorio acuto nella capitale di un soleggiato pomeriggio autunnale, illuminato ancor più dal 3-2 alla Roma, prima e unica “vittima” della sua avventura in rossoblù. Poteva essere quello il giorno della svolta di Jesper: gol del momentaneo 3-1 ai giallorossi, prima di essere sollevato di forza dai suoi tifosi assiepati nel settore ospite festante dell’Olimpico. “Eccolo, finalmente”, in coro, dopo la sua rete, tutti coloro che hanno il rossoblù nel cuore. E invece, proprio quella resterà l’ultima istantanea di un matrimonio che si chiude dopo un anno e mezzo, con ilche oggi ha ufficializzato la sua cessione in prestito secco al Lecce fino al termine della stagione, poi si vedrà.