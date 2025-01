Isaechia.it - Grande Fratello, Nikita Pelizon si espone dopo il brutto gesto della sua amica Helena: “Non la giustifico, ma…”

, vincitricesettima edizione delVip, si è esposta sul gravecompiuto dall’Prestes.Ieri sera la mobrasiliana, attualmente concorrente del, ha avuto una pesante discussione con Jessica Morlacchi durante la cena. Il litigio, scatenato dal rifiuto didi passare il pane alla cantante, si è acceso quando Jessica ha dato più volte“imbec*lle” alla coinquilina. Quest’ultima ha quindi chiesto a Jessica di smetterla di appellarla in quel modo, altrimenti avrebbe reagito in malo modo. Tuttavia l’ex leader dei Gazosa ha ripetuto ancora una volta quella parola, edsi è così alzata raggiungendo la cucina. Lì ha preso un bollitore, l’ha riempito d’acqua (fredda) lanciandone il contenuto (e successivamente il bollitore stesso) in direzione di Jessica (QUI il video).