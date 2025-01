Movieplayer.it - Dune - Parte Due: Zendaya vittima di un malore sul set del film

Leggi su Movieplayer.it

La star di Spider-Man: No Way Home ebbe undurante la lavorazione a causa del gran caldo. Intervistata dalla rivista W Magazine,ha raccontato alcuni aspetti della lavorazione diDue, il secondo capitolo del dittico di Denis Villeneuve tratto dall'opera di Frank Herbert. L'attrice interpreta Fremen Chani nel franchise e ha vissuto giorni intensi sul set delin luoghi particolarmente caldi della Terra, che le provocarono anche un lievedurante le riprese. Il colpo di calore sul set diDue "Eravamo in Giordania, faceva molto caldo e ricordo di aver pensato che i bagni erano così lontani, perché dovevamo camminare fino alle location. Se dovevi fare pipì ti .