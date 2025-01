Ilrestodelcarlino.it - Degrado al cimitero. Fuori uso il computer per trovare le tombe. Anche lapidi a terra

Tra Natale e Capodanno, come capita spesso durante le festività, in tanti si sono recati alcittadino di Borgo Solestà per portare un saluto ai propri cari defunti. Peccato, però, che il camposanto non si trovasse nella sua versione migliore. Diverse le criticità e le situazioni diriscontrate dai visitatori, alcuni dei quali le hanno segnalate al Carlino. Di conseguenza, abbiamo voluto verificare di persona. E, in effetti, il tour ha sollevato numerose perplessità. A cominciare dal fatto, ad esempio, che ormai da qualche anno non funziona più ilattraverso il quale localizzare le. Situato proprio all’ingresso adiacente la cappellina, il dispositivo è spento e addirittura pieno di ragnatele, a dimostrazione del fatto che non viene utilizzato da tanto tempo. Lo stesso pc, che si presenta completamente arrugginito e tutt’altro che preservato dalle intemperie, fino a qualche anno fa forniva un servizio fondamentale per coloro i quali non sapevano dove erano sepolti alcuni defunti e, semplicemente digitando il cognome o una parte di esso, potevano localizzarlo e, pertanto, recarsi nel luogo indicato.