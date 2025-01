Ilgiorno.it - Abedini a colloquio con il legale: "Sono incredulo per le accuse. Pregherò per me e per Cecilia Sala"

Ieri è stato il giorno del primodi MohammadNajafabadi, l’ingegnere iraniano con il suoAlfredo De Francesco, che, al termine dell’incontro avvenuto all’interno del carcere di Opera ha rilasciato qualche scarna dichiarazione: “É sempre più- ha detto il- per lemosse dagli Usa nei suoi confronti, non ha motivi per lamentarsi della detenzione ed è preoccupato per la famiglia, in particolare per il figlio che non è ancora riuscito a sentire",ha chiesto l’autorizzazione per sentirsi nuovamente per telefono con la moglie ed è stato messo al corrente dal difensore del parere negativo espresso dalla Procura Generale sulla richiesta che ara stata avanzata di uscire dal carcere ed andare di domiciliari. "Gli ho spiegato che era prevedibile - ha detto ancora l’avvocato - ma che a decidere saranno i giudici e poi ci siamo concentrati sullo studio di alcuni documenti.