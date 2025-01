Ilfattoquotidiano.it - Usa, Mike Johnson rieletto speaker della Camera: decisivo il cambio di voto di due deputati

Corsa all’ultimocon effetto sorpresa, ma alla fine sarà ancora il repubblicanoloper i prossimi due anni. La terza carica degli Stati Uniti d’America dovrà vedersela con la maggioranza più risicata in quasi cento anni, dato che ha ottenuto 2018 voti contro i 215 del candidato sostenuto dai Democratici.Un risultato che, inoltre, è arrivato dopo minuti di suspense, dato che la maggioranza era attesa e, invece, tre repubblicani hanno deciso di non sostenere, con il numero dei voti rimasto a 216, insufficienti per ottenere il quorum per l’elezione. Così, decisivi sono stati i voti di due repubblicani che avevano inizialmente votato controe hanno poi cambiato il loro. Dopo aver inizialmente votato addirittura contro di lui, il rappresentante repubblicanoCarolina del Sud Ralph Norman e quello del Texas Keith Self hanno cambiato il loro, consentendo adi ottenere i 218 voti minimi per passare al primo scrutinio.