Sport.quotidiano.net - Un Benja d’oro, corso accelerato d’Italiano. Lavoro e gol: così si è preso subito la scena

Gol al debutto in Coppa Italia col Monza (il 3 dicembre), doppietta al Verona in campionato (il 30). Quandomin Dominguez, in un futuro remoto, si guarderà indietro per fissare i passaggi chiave della sua carriera non potrà certo dimenticare il suo dicembre 2024, da oscar, con la maglia del Bologna. E dire che, senza l’infortunio oca metà agosto a Cambiaghi, il classe 2003 argentino oggi molto probabilmente sarebbe ancora un calciatore del Gimnasia La Plata, ancorché prossimo a sbarcare a Casteldebole. L’idea originaria di Sartori e Di Vaio era infatti di fare l’operazione Dominguez in questo mercato di gennaio, sulla scorta dei due innesti argentini di metà stagione che hanno portato ottimi dividendi, vedi ‘Nico’ Dominguez e Santiago Castro. Poi il lungo stop di Cambiaghi ha spinto i dirigenti rossoblù ad anticipare l’operazione a fine estate, bruciando una concorrenza che in Argentina, e non solo, si era fatta agguerrita.