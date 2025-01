Sport.quotidiano.net - Ternana, Abate ritrova la difesa. Capuano e Tito pronti a rientrare

di Augusto Austeri TERNI Entra nel vivo la preparazione delle Fere per la ripresa del campionato. In programma c’è la sfida con il Pontedera (lunedì, giorno dell’Epifania, ore 17.30 al "Liberati") e Ignaziopotrebbe considerare superata l’emergenza nel reparto difensivo che ha caratterizzato il mese di dicembre. Il tecnico sembra infatti poter contare sul pieno recupero diche da giorni sono tornati a lavorare in gruppo. Il capitano aveva saltato per squalifica la gara di Piancastagnaio, poi, a causa del fastidio al soleo, era rimasto in panchina contro Virtus Entella e Pescara (anche per evitare guai peggiori). Il difensore mancino, ugualmente assente contro la Pianese, nella sfida con il team ligure, nonostante problemi muscolari, aveva giocato un’ottantina di minuti in seguito al forfait in extremis di Maestrelli (che è in forte dubbio per lunedì in seguito all’infortunio), mentre all’"Adriatico" era entrato a inizio ripresa.