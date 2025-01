Lettera43.it - Saldi invernali 2025, quando iniziano? Il calendario regione per regione

Manca poco all’inizio dei, la cui data di inizio è stata fissata per sabato 4 gennaio in quasi tutta Italia. Fanno eccezione l’Alto Adige, dove i commercianti possono scegliere liberamente il periodo in cui applicare gli sconti, e la Valle d’Aosta, dove sono partiti il 2 gennaio. Ecco ilper.IldeiperAbruzzo dal 4 gennaio per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’annoBasilicata dal 4 gennaio all’1 marzo, con divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio deiCalabria dal 4 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nei 15 giorni prima della data di inizio deiCampania dal 4 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio deiEmilia-Romagna dal 4 gennaio al 4 marzo, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio deiFriuli Venezia-Giulia dal 4 gennaio al 31 marzo, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’annoLazio dal 4 gennaio per sei settimane, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio deiLiguria dal 4 gennaio al 17 febbraio, con divieto di vendite promozionali nei 40 giorni prima della data di inizio deiLombardia dal 4 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio deiMarche dal 4 gennaio all’1 marzo, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizioMolise dal 4 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima e nei 30 dopo la data di inizio deiPiemonte dal 4 gennaio per otto settimane, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio deiPuglia dal 4 gennaio al 28 febbraio, con divieto di vendite promozionali nei 15 giorni prima della data di inizio deiSardegna dal 4 gennaio per 60 giorni, con divieto vendite promozionali nei 40 giorni prima della data di inizio deiSicilia dal 4 gennaio al 15 febbraio, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’annoToscana dal 4 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio deiUmbria dal 4 gennaio per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’annoValle d’Aosta dal 2 gennaio al 31 marzo, con divieto di vendite promozionali nei 15 giorni prima della data di inizio deiVeneto dal 4 gennaio al 28 febbraio, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima della data di inizio deiTrento e Bolzano per 60 giorni, con i commercianti che determinano liberamente i periodi in cui effettuare iArticolo completo:? Ilperdal blog Lettera43