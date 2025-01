Pronosticipremium.com - Roma, Nainggolan: “A Pellegrini forse sta pesando la fascia”

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta arrivando il momento di tornare in campo. I giallorossi dovranno fare i conti con un mese di gennaio intenso, fitto di impegni e di partite delicate tra Serie A ed Europa League. L’obiettivo è quello di dimostrare che la strada intrapresa è quella giusta, che il peggio è passato. I capitolini stanno continuando a preparare nel più minimo dei dettagli il derby contro la Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match da vincere a tutti i costi, senza se e senza ma.La stracittadina della Capitale è da sempre una delle più attese, nell’arco della stagione. Uno dei protagonisti storici di questa sfida, specialmente nel recente passato, è stato senza dubbio Radja. L’ex centrocampista belga ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ReteSport, nella quale ha parlato proprio della situazione che sta vivendo la Lupa: “Aho vissuto i miei anni migliori in cui siamo sempre stati in alto in classifica.