Lapresse.it - Roma-Lazio, Baroni: “Si vive per partite come questa”

Leggi su Lapresse.it

“Siper queste. Sono meravigliose, c’è dentro tutta la passione. Non solo io, ma anche la squadra, dobbiamo tutti avvicinarci alla gara con tutta la gioia che porta una sfida così. Laarriva favorita? Una premessa, noi giochiamopartita domenica, non due mesi fa. Nelle ultime 5le squadre hanno fatto gli stessi punti. Da quando c’è Ranieri laha segnato il doppio. Sfida equilibrata, pericolosa, per questo ancora più bella”. Così Marco, tecnico della, a due giorni dal derby contro la. “Chedobbiamo aspettarci? La squadra non deve mai snaturarsi, quando lo fai perdi qualcosa. Sappiamo benissimo della pericolosità della gara, ma dobbiamo giocare da. Mai snaturarsi. Questesi preparano tutti insieme. Dentropartita c’è tutta la passione della città, delle due tifoserie.