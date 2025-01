Tpi.it - Oroscopo di oggi 3 gennaio 2025: le previsioni per tutti i segni

di: leperQuali sono ledell’per la giornata di, 3? Di seguito tutte lenel dettaglio segno per segno:ArieteLa giornata potrebbe presentare sfide a causa di Marte retrogrado, influenzando la tua energia e determinazione. È consigliabile evitare decisioni impulsive e dedicare del tempo al riposo.Toro Venere in Pesci favorisce le relazioni amorose, rendendo questo un momento propizio per approfondire i legami affettivi. Sul fronte lavorativo, potrebbero verificarsi ritardi; mantieni la pazienza e la perseveranza.GemelliLa retrogradazione di Marte potrebbe rallentare i progressi professionali. Concentrati sulla cura personale e sulle relazioni interpersonali. La tua creatività è in aumento; sfruttala per pianificare progetti futuri.