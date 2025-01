Gqitalia.it - Ok, è arrivato il momento di abbassare il colesterolo

Comeil, dopo i bagordi e non solo, «è un tema complesso, perché quello che circola nel sangue ha due origini principali: una endogena, cioè prodotta dal nostro organismo, e una esogena, legata all’alimentazione». La premessa è di Luca Piretta, gastroenterologo, nutrizionista e docente di allergie e intolleranze alimentari presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma. A cui abbiamo chiesto cosa vuol dire esattamente “alto” e qualche consiglio per ridurlo. Ebbene: «Si tratta di una molecola fondamentale: tutte le nostre cellule lo contengono nelle membrane perché contribuisce alla loro fluidità e facilita il trasporto di nutrienti. Non solo: ilè anche la base per la sintesi dei sali biliari, indispensabili per la digestione dei grassi, degli ormoni sessuali, del cortisone endogeno e della vitamina D.