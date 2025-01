Terzotemponapoli.com - Martorelli: “Danilo al Napoli, Pellegrini dipende da Raspadori”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Le polemiche sulla Supercoppa in Arabia SauditaL’intervento di Giocondo, procuratore sportivo, a “1 Football Club” su 1 Station Radio, ha toccato vari temi del calcio italiano e internazionale. In particolare,ha espresso un parere critico sull’organizzazione della Supercoppa italiana in Arabia Saudita, un evento che ha suscitato non poche discussioni.“Chi ama il calcio non può essere soddisfatto di quello che abbiamo visto ieri sera”, ha esordito, riferendosi alla recente edizione della Supercoppa. Il match è stato disputato con uno stadio quasi vuoto. Secondo il procuratore, la scelta di organizzare l’evento in un paese straniero, lontano dalle tifoserie italiane, rappresenta un vero e proprio danno per il pubblico italiano che sarebbe stato desideroso di partecipare.