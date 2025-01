Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: sci inadeguati, rimpianti azzurri. Pellegrino quarto, trionfo Klaebo e Faehndrich

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30: Una volta sono gli atleti, una volta sono gli sci. sta di fatto che l’Italia del fondo non decolla alde Ski e resta ancora giù dal podio a due tappe dal termine. Oggi non si può dire nulla agli atleti: in dieci nei quarti, in cinque in semifinale ma l’inadeguatezza degli sci è costata carissima agliche nel finale non erano competitivi con gli avversari ed hanno dovuto alzare bandiera bianca. Si è comunque rivisto un ottimo Pellegrini in. La condizione è in crescita per l’azzurro e sarebbe stato importante salire sul podio per il morale16.27: Doppietta norvegese conche trionfa senza problemi superando Klaevo sull’avvallamento prima del traguardo, secondo Northug, terzo Grate e appunto16.26:perfetto fino a 150 metri dal traguardo poi con gli sci sotto i piedi deglioggi non si faceva meglio di così,posto.