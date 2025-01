Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Conceicao a rischio forfait? Ecco il motivo e chi ci sarà

Nemmeno il tempo di diventare l'allenatore dele già subito Sérgiorischia di non essere in panchina contro la. Come noto, infatti, nella serata di oggi, venerdì 3 dicembre, alle ore 20:00, si terrà a Riyadh la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024/2025 dopo il successo dell'Inter sull'Atalanta. L'incontro dovrebbe essere l'esordio del lusitano alla guida dei rossoneri, anche se non è scontata, al momento, la sua presenza. Proprio ieri, in conferenza stampa, l'ex Porto aveva parlato così delle sue condizioni di salute: "Non sono per niente emozionato. Sono raffreddato, ho avuto 39 di febbre stanotte. Per quello ho gli occhi lucidi". Le ultime informazioni in merito sono giunte dai colleghi di 'Sport Mediaset'. Secondo quanto riferito, infatti, Sérgioavrebbe ancora la febbre.