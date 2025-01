Ilrestodelcarlino.it - Foro Annonario, emergenza locali sfitti . Conad lancia il piano di ripopolamento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quando il 15 marzo 2014 il Nuovovenne inaugurato con il volto trasformato rispetto a quello degli espulsi venditori ambulanti di frutta e verdura, le attività presenti alinferiore eranoSapori&dintorni, con specializzazione carni fresche; Agrintesa con frutta e verdura, la pescheria, il forno, Gottardo (Acqua e sapone); lo sportello della Banca di Cesena; il parrucchiere; Robinson pet center (prodotti per animali). E c’erano trattative aperte per i rimanenti tre negozi e due chioschi. Alsuperiore erano insediati il bar birreria, la griglieria, la pizzeria, la friggitoria, stuzzicheria. Quanto ben di Dio. Ma la floridezza degli inizi si è via via svaporata con chiusure su chiusure procedute fin quasi alla desertificazione e che ormai da anni impongono ilcommerciale della struttura il quale tuttavia stenta ad attuarsi.