C’è una data per il destino di Cecilia Sala | è il 15 gennaio giorno in cui verrà decisa o rifiutata la richiesta ai domiciliari per l’iraniano Abedini

La corte d’appello di Milano ha fissato per il prossimo 15l’udienza per discutere ladeiavanzata dalla difesa di MohammadNajafabadi, l’ingegnere iraniano bloccato in Italia il 16 dicembre scorso per unadi estradizione degli Usa, perché sospettato di associazione per delinquere, violazione delle leggi sull’esportazione e sostegno a organizzazioni terroristiche (le Guardie della Rivoluzione islamica). A riferirlo è Ansa. L’istanza ha il parere negativo della Procura generale di Milano, informazione questa già trapelata nella giornata di ieri. Un arresto che è legato a doppio filo con quello di, la giornalista italiana detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin, in Iran, senza reali accuse, diventando di fatto un ostaggio di Teheran.