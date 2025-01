Ilgiorno.it - Vanzago, ragazzo di 11 anni raccoglie un petardo che gli esplode in mano

(Milano), 2 gennaio 2025 – Ha trovato uninesploso in un‘area verde pubblica e lo ha utilizzato senza considerare che la miccia era ormai irrimediabilmente ridotta al minimo e pagando così le conseguenze dell’esplosione anticipata: ha rischiato l’amputazione del quarto dito dellaildi 11che nella serata di ieri si è trovato con un amico nella zona dell’area verde d i via Tintor etto. I due hanno trovato a terra unCobra 10, inesploso durante la sera di Capodanno. La deflagrazione A quel punto hanno iniziato ad “esaminarlo” nei pressi del tavolo in legno presente nell’area fin quando l’undicenne ha pensato di accendere la miccia, ma senza tenere in considerazione che una parte della stessa era già stata consumata dal fallito tentativo di farlore in occasione della notte precedente.