Un coordinamento tra associazioni e comitati per la difesa ambientale dei Castelli Romani

Il Comitato per la Protezione dei Boschi dei Colli Albani da circa un anno ha intrapreso una lotta territoriale aprendo o riprendendo diverse vertenze adel patrimonio che dovrebbe essere tutelato dall’Ente Parco dei, dai comuni e dagli altri soggetti preposti.Dalle numerose iniziative intraprese, anche da altrenasce la volontà di creare untra queste realtà che si battono da anni per la salvaguardiae non solo, del territorio castellano. Così nasce l’idea dell’incontro con tutte le realtà associative eper il prossimo 10 gennaio alle ore 19 presso la sede di via don Morosini 8 a Genzano.“Le numerose iniziative costruite in questo breve arco di tempo hanno fatto emergere nocività ed emergenze sulle quali numerosi sono gli interventi di altrie singoli: dalla cementificazione a fini di rendita, alla paventata costruzione dell’inceneritore di S.