Ultime Notizie Roma del 02-01-2025 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale e buona giornata ben ritrovate trasporto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio lenti navali Ucraina hanno distrutto più di 37000 droni russi di vario tipo nel 2024 la risonanza alla marina militare di Kiev come riporta il kiwi ha le perdite di velivoli senza pilota della Russian chiudono 35670 droni 1140 droni d’attacco 192 drone operativi e tattici e 164 droni kamikaze Shiny Inoltre nel corso dell’anno le forze nel Gragnano distrutto 5 navi 458 imbarcazioni nemiche l’attentatore di New Orleans Samsung realizzato una serie di registrazioni video prima della strage tra cui uno in cui afferma di essersi unita all’isis così riporta la CNN una persona morta e se preferite invece il bilancio dell’esplosione avvenuta alle 8:40 di mattina Las Vegas Nevada quando una ieri esploso poi è bruciato uccidendo il conducente e ferendo 7 persone che erano nei paraggi nell’area parcheggio di un hotel di lusso di proprietà di Donald Trump i feriti sono stati ricoverati in ospedale mentre i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ore per estrarre dai rottami del suv elettrico un corpo la causa dell’incidente non è ancora Chiara alcuni media riportano che l’auto sarebbe stata noleggiata secondo fonti investigative Ele mi tempi visti L’esplosione del Cyber track potrebbe essere stato un attentato la resistenza continua ha riacquistato la salute al potenziale per diventare più forte lo ha affermato il leader di hezbollah naeem Khan streaming discorso citato dal canale di Venezia a almenar Quant’è la 34 in atto con Israele attacco avvenuto nel sud del Libano attacco allo stato e alla comunità internazionale ha fermato il caffè non ha permesso al nemico di portare ora lo stato di bene Dai responsabili di dare seguito al cessate il fuoco mettendosi alla prova attraverso l’azione politica aria da puntamento calcio e diritti TV Inter Atalanta Milan Juventus oggi in campo per salire sul gradino più alto della competizione in Arabia Saudita semifinale oggi e domani la finale 3 gennaio alyvan Park e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa