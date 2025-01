Thesocialpost.it - Tragico schianto in galleria, soccorsi inutili

Brienno (Como) –incidente ieri sulla statale Regina, all’interno delladi Brienno, dove un motociclista di 52 anni ha perso la vita. L’uomo, in sella a una Suzuki, è rimasto coinvolto in un grave sinistro con un’automobile, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stata urtata nel tentativo di un sorpasso. La perdita di controllo del mezzo ha provocato una caduta rovinosa sull’asfalto, con l’impatto fatale contro la parete della.Le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, mentre si attendono ulteriori dettagli ufficiali.tempestivi, maImmediato l’intervento dei, allertati in codice rosso. Un elicottero è decollato da Como Villa Guardia per trasportare il ferito al Sant’Anna di Como, ma le gravissime lesioni riportate non hanno lasciato scampo al motociclista, deceduto poco dopo il ricovero.