Golssip.it - Shevchenko: “Perdite strazianti, qui molto dolore. Perse più di 200 persone nel calcio”

Leggi su Golssip.it

Andriy, presidente della Federdell'Ucraina, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Messaggero. Queste le sue parole sulla situazione nel suo paese, ancora coinvolto nella guerra: «La situazione in Ucraina è incredibilmente difficile a causa della guerra in corso. Le partite si svolgono in base a rigidi protocolli di sicurezza, spesso senza spettatori e in regioni dove il rischio è minimo. I nostri club e le nostre squadre nazionali partecipano a tornei nazionali e internazionali. Per noi ilnon è solo uno sport: è un simbolo di speranza e resistenza. La federucraina sta facendo tutto il possibile per sostenere giocatori, allenatori e tifosi, assicurando che il gioco prosperi anche in questi tempi difficili». Quantedi vite umane sono stimate tra gli sportivi e i calciatori? «Abbiamo già confermato che oltre 200 membri della comunità calcistica hanno perso la vita dall'inizio della guerra su larga scala.