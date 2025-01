Anteprima24.it - Sgombero Vela Rossa di Scampia, vanno via le ultime 11 famiglie

Tempo di lettura: < 1 minutoErano rimasti gli ultimi a non aver abbandonato ladima stamattina hanno accettato di sgomberare le loro case e stanno andando via al momento senza proteste. Con leundicisi conclude così lodell’ultima. Immediatamente dopo partiranno le operazione di abbattimento e si potrà avviare, così, il progetto ‘Restart’ che prevede il recupero di tutta l’area. Dopo la demolizione delle Vele, per anni simbolo di degrado, l’intera zona dovrebbe rinascere con spazi verdi, abitazioni a norma, scuole. E’ stato il crollo dello scorso 22 luglio nellaCeleste, che segnò la morte di tre persone e il ferimento di undici residenti, tra i quali molti bimbi, ad aver accellerato le procedure die di abbattimento.