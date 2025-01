Risse e aggressioni in serie in una discoteca di Livorno | 30 giorni di chiusura

Leggi su Corrieretoscano.it

inin unanella sera di Santo Stefano, il Questore mette i sigilli per trentaal locale. Il questore diha disposto la sospensione, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, delle licenze di unadi, per la durata di trentaa decorrere dal 31 dicembre scorso.Il provvedimento è scaturito in seguito a fatti avvenuti la notte del 26 dicembre all’interno e nelle pertinenze esterne del locale divenuti lo scenario di unadi violenti disordini tra i giovani frequentatori. Uno di loro, infatti, mentre si trovava nell’area dei bagni interni, è stato aggredito, apparentemente senza alcuna ragione, da un coetaneo e subito dopo da altri compagni dell’aggressore, anche con l’utilizzo di una cintura. Il ferito è stato poi soccorso da un’autoambulanza chiamata da un amico, ed il personale sanitario, ravvisandone la necessià ha avvisato le forze dell’ordine, il cui intervento invece non era stato richiesto dal gestore e dagli addetti ai servizi di controlli nonostante fossero al corrente di cose fosse accaduto.