Prima pagina Tuttosport | Juve e Milan super affari con Tomori e Silva

Questa è ladi '', in edicola oggi, giovedì 2 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. '' oggi in edicola, in, apre parlando delle strade dintus eche si intrecciano in questo inizio di 2025. In campo, perché venerdì sera, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), alle 20:00 ora italiana, bianconeri e rossoneri si sfideranno per la seconda semifinale della 'Final Four' dellacoppa Italiana. Ma anche sul mercato, perché Jorge Mendes potrebbe diventare il regista di una duplice operazione che accontenterebbe tutti e che sistemerebbe le difese delle squadre di Thiago Motta e Sergio Conceicao. L'idea del procuratore portoghese è di dirottare António, centrale classe 2003 del Benfica alper poter liberare Fikayo, classe 1997, per lantus.