Ilgiorno.it - Poggio Rusco, litiga con la moglie a Capodanno e la prende a padellate: lei finisce in ospedale, lui in carcere

Mantova – Un uomo di 52 anni è stato arrestato acon l’accusa di aver colpito ripetutamente suacon una padella durante una lite. La violenza è avvenuta nel comune di, in provincia di Mantova. Il marito, di nazionalità indiana, aveva bevuto parecchi alcolici per festeggiare l’anno nuovo: la festa, iniziata prima di mezzanotte, era proseguita per tutto il giorno dopo. In preda all’ebbrezza, il cinquantaduenne ha iniziato are con la, di 43 anni, e poi di picchiarla con violenza usando l’utensile che lei stava usando per cucinare. La donna, che in passato aveva già subito altre vessazioni, ha chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati, i militari hanno trovato l’indiano ancora in stato di ebbrezza e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: ora è alla casa circondariale di Mantova.