Iltempo.it - M.O., l'Autorità palestinese sospende Al Jazeera in Cisgiordania

Ramallah, 2 gen. (askanews) - L'nazionale(Anp) ha annunciato la sospensione delle trasmissioni dell'emittente del Qatar, Al, in. Stando a quanto riferito dall'agenzia di stampaWafa, la decisione del Comitato ministeriale, composto da rappresentanti dei ministeri della Cultura, degli Interni e delle Telecomunicazioni, è stata adottata "a causa delle ripetute violazioni delle leggi e dei regolamenti palestinesi da parte di Al"."Lehanno accusato la rete di trasmettere contenuti di incitamento, di diffondere disinformazione e di interferire negli affari interni palestinesi, alimentando divisione e instabilità", ha spiegato Wafa. L'emittente del Qatar ricorda che nei mesi scorsi erano stati l'esercito e il governo israeliani are le sue trasmissioni sia in Israele che nellaoccupata.