Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: sarà ottavo notturno con il gigante a stelle e strisce

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoe Reilly, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di. Il ligure torna in campo in Australia per gli ottavi di finale dello storico torneo di inizio anno. L’avversariol’altissimo statunitense Reilly, dotato di 211 centimetri di altezza.ha iniziato alla grande la stagione con una convincente vittoria ai danni di Alexei Popyrin. L’azzurro ha dominato l’incontro imponendosi per 6-3, 6-2 in 1 ora e 9 minuti di gioco. L‘inizio di stagione per il ligure è quanto mai delicato:rientra nel novero di giocatori in lotta per essere tra le teste di serie agli Australian Open. L’italiano ha iniziato l’anno alla posizione 37 del ranking ma a poco più di 100 punti dal trentaduesimo posto occupato da Cobolli.