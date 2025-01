Ilgiorno.it - Inchiesta corruzione a Vigevano, si dimette la consigliera comunale Roberta Giacometti

, 2 gennaio 2025 – “Sono perfettamente consapevole e certa di essere del tutto estranea alla vicenda, ma per me è indispensabilermi in attesa di fare chiarezza e luce sulla vicenda ed è proprio per senso di coerenza, responsabilità e rispetto nei confronti dei cittadini vigevanesi e in particolare di coloro che si sono fidati di me accordandomi il loro voto”. Così, 43 anni, avvocato, ha motivato nella lettera inviata al presidente del consigliodie ai colleghi, la sua decisione di rassegnare le dimissioni. La, unica eletta della lista di appoggio al sindaco Andrea Ceffa “Riparte” è ancora ai domiciliari, così come il primo cittadino, con l’accusa di. Secondo l’accusa Ceffa le avrebbe fatto avere, attraverso una collega vista l’incompatibilità con il ruolo di, una consulenza di 6 mila euro allo scopo di garantirsi il suo voto all’interno di un consiglionel quale gli equilibri sono delicatissimi.