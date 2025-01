Calciomercato.it - Frattesi e l’addio all’Inter: “Un piccolo fallimento di Inzaghi”

Leggi su Calciomercato.it

Focus a Inter Zone sulla mezz’ala nerazzurra che anche quest’anno fatica a trovare posto nell’undici titolare. Rispunta l’ipotesi RomaPuntata bollente di ‘Inter Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Focus su Davide, secondo le ultime indiscrezioni tornato a manifestare del malessere per il suo poco utilizzo anche in questa prima parte di stagione.: “Undi” – calciomercato.itFinora il classe ’99 ha giocato 927? tra campionato, Champions e Coppa Italia. Un totale di 20 presenze (9 da titolare, il resto spezzoni), con un bottino di 3 gol e 1 assist. Nelle ultime settimane ha perso un’ulteriore posizione nelle gerarchie di, finendo dietro Zielinski.rischia di essere “undi”, ha detto a ‘Inter Zone’ il nostro Lorenzo Polimanti a proposito dell’utilizzo dell’ex mezz’ala del Sassuolo, per caratteristiche un calciatore che non fa impazzire il tecnico nerazzurro.